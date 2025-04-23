Раскрыт секрет отрезанного уха террориста из «Крокуса». Кто и зачем это сделал?

Беликов: Ухо террористу из «Крокус Сити Холла» отрезал один из бойцов

Журналист телеканала «Царьград» Олег Беликов рассказал подробности задержания преступников, устроивших теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». В частности, он раскрыл секрет отрезанного уха одного из террористов.

Журналист сообщил, что когда высокие начальники поинтересовались у бойцов, задерживавших преступника, кто лишил его уха, каждый из них сказал: «Это я».

Некоторые верят, что Всевышний забирает души умерших мусульман в рай, вытягивая их за уши. Видимо, кто-то из бойцов решил лишить изверга такой чести. Таким дорога только в ад, но сейчас пока, увы, только в тюрьму Олег Беликов журналист телеканала «Царьград»

Террористы получили различные травмы при задержании

В конце марта 2024 года в сети появилось видео, как при задержании одному из преступников отрезают ухо. На заседании в Басманном суде журналисты заметили у устроивших теракт в «Крокусе» многочисленные синяки на лицах. У одного из мужчин голова была перевязана бинтами, другого завезли в суд на каталке. Впоследствии пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о травмах у фигурантов дела.

Рачабализода Саидакрами Муродали Фото: Кузьмичёнок Василий / АГН «Москва»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в свою очередь, заявила о недопустимости пыток в отношении задержанных. «Несмотря на то что задержание преступников бывает в очень острой форме и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственность, совершенно недопустимое применение пыток к задержанным и обвиняемым», — сказала омбудсмен.

Ее заявление поддержал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

У нас Конституция это (пытки — прим. «Ленты.ру») осуждает, уголовно-процессуальный кодекс это категорически осуждает. Никаких пыток у нас быть не может ни при каких условиях Юрий Синельщиков депутат Госдумы

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей — Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле.

В результате случившегося 145 человек лишились жизни, еще 551 посетитель был ранен.

Исполнителей теракта задержали в Брянской области — они ехали на Украину. Преступники пробудут под стражей до 22 мая 2025 года.