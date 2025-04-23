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17:51, 23 апреля 2025Спорт

Родители фигуристов поддержали обвиненного в домогательствах тренера

Родители фигуристов поддержали обвиненного в домогательствах тренера Медовикова
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

В родительском комитете новосибирского муниципального Центра зимних видов спорта поддержали обвиненного в домогательствах к 12-летней фигуристке Дарье Антоновой тренера Константина Медовикова. Об этом сообщает РБК.

30 родителей спортсменов заявили, что не верят в обвинения матери Антоновой. По их мнению, дочь Антоновой неуспешно закончила сезон, что стало поводом для мести в отношении Медовикова.

Ранее о сексуальных домогательствах к фигуристке сообщила ее мать Татьяна Антонова. По ее словам, тренер лез фигуристке под майку, целовал в губы, трогал и кусал за грудь.

Позднее еще одна мать несовершеннолетней фигуристки из Новосибирска Юлия Хохлова заявила о домогательствах к дочери со стороны Медовикова. Тренер трогал спортсменку ниже пояса и за грудь.

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