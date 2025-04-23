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17:05, 23 апреля 2025Мир

Россия внесла 21 британского парламентария в стоп-лист для въезда

МИД РФ: Россия внесла 21 британского парламентария в стоп-лист для въезда
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия внесла 21 британского парламентария в стоп-лист для въезда на фоне продолжающегося конфрантационного курса Лондона. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации.

В МИД указали на враждебные заявления, звучащие от британских политиков, а также выступления в пользу изъятия «обездвиженных» в западных юрисдикциях российских активов. В ведомстве подчеркнули, что подобное подрывает фундамент двустороннего сотрудничества.

В российский список попали шесть членов Палаты лордов и 15 представителей Палаты общин.

Ранее ремьер-министр Великобритании Кир Стармер по завершении пасхального перемирия призвал Россию к полному прекращению огня на Украине. 11 апреля Германия и Британия направили России предупреждение, что Запад продолжит поддержку Украины, несмотря переговоры Вашингтона с Москвой.

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