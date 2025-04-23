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16:23, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали неожиданный способ снизить давление

Врач Гандельман заявил, что просмотр комедий помогает снизить давление
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Врач-кардиолог Герман Гандельман назвал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале необычный способ снизить давление. Выпуск передачи с рекомендацией медика доступен на сайте телеканала.

Кардиолог порекомендовал россиянам смотреть комедии минимум два раза в неделю. «К чему это приведет? Уменьшается уровень стресса и, соответственно, стресс-гормонов. Сосуды наши расширяются, уменьшается артериальное давление», — объяснил Гандельман.

Его соведущая врач Елена Малышева подчеркнула, что считает просмотр комедий способ сделать жизнь лучше.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал категорию продуктов, употребление которых может снизить давление. По мнению специалиста, таким свойством обладают листовые овощи, например, шпинат.

До этого Агапкин рассказал о еще одном способе снизить давление. Он заверил, что в этом может помочь плавание.

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