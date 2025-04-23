Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:36, 23 апреля 2025Ценности

Солистка Artik & Asti похвасталась украшениями за несколько миллионов рублей

Солистка Artik & Asti Севиль похвасталась часами Bulgari за 1,1 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Алексей Даничев /РИА Новости

Участница третьего сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале, солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева, известная как Seville, похвасталась украшениями Bulgari за несколько миллионов рублей. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница посетила премию телеканала «Муз-ТВ» в роскошных аксессуарах. По данным журналистов издания, стоимость ее наручных часов с бриллиантами классической огранки и серебристым опаловым циферблатом составляет более 1,1 миллиона рублей.

Материалы по теме:
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
30 декабря 2020
Рука об руку Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Рука об рукуКак появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
4 декабря 2019

Помимо этого, знаменитость надела кольцо из белого 18-каратного золота с драгоценным камнем, которое оценивается в более чем 1,15 миллиона рублей.

Солистка также рассказала, что почти весь ее образ состоит из изделий грузинского модельера Давида Комы.

В ноябре 2024 года сообщалось, что солистка Artik & Asti выйдет замуж. О том, что певец TONI (настоящее имя — Антон Гайворонский) сделал предложение исполнительнице, стало известно на ее дне рождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США пообещали заняться другими вопросами при отсутствии прогресса по Украине

    Родители фигуристов поддержали обвиненного в домогательствах тренера

    Глава Крыма объявил о закрытии части прибрежной зоны

    Почти все коралловые рифы на планете оказались в опасности

    В США заявили о тревожном знаке для Украины

    Во Львове начался демонтаж захоронения советского разведчика Кузнецова

    Мужчина вырвал глаз незнакомцу за один вопрос

    Сбившей людей в Мичуринске машиной управлял сотрудник Росгвардии

    После отравления детей в столовой российской школы возбудили уголовное дело

    Ермак прокомментировал прошедшие переговоры в Лондоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости