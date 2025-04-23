WP: США сорвали ряд инициатив по расследованию якобы преступлений России

За последнее время США сорвали ряд инициатив по расследованию якобы «военных преступлений» России и всячески препятствуют этому процессу. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

В частности, Вашингтон вышел из международной группы во главе с Европейским союзом (ЕС), которая призывала «наказать Москву» за конфликт на Украине. Кроме того, Белый дом сократил штат структуры при Минфине США, которая должна была заниматься этими же вопросами.

Также по словам источников из администрации президента США Дональда Трампа, фактически была упразднена должность координатора, который должен был собирать разведданные о якобы преступлениях России. Примечательно, что ранее она появилась по инициативе нынешнего советника американского лидера по национальной безопасности Майка Уолтца, который тогда занимал должность члена Палаты представителей Конгресса США.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Большинство преступлений произошло на территории России, что подразумевает юрисдикцию российского уголовного права. Поэтому все расследования и сопутствующие процедуры должны проводиться в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации, отметил Мирошник.