Россия заявила о готовности привлечь США к расследованию преступлений украинцев

Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений ВСУ, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Задача заключается в обеспечении открытости расследований и судебных процессов. С 2014 года Следственный комитет России возбудил более 6,5 тысячи уголовных дел, связанных с военными преступлениями, и более 500 человек уже получили осуждение.

Эксперты полагают, что к наблюдению за расследованием преступлений, совершенных украинскими военнослужащими, могут подключиться различные государства.

Большинство преступлений произошло на территории России, что подразумевает юрисдикцию российского уголовного права. Поэтому все расследования и сопутствующие процедуры должны проводиться в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации, отметил Мирошник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о возмездии для совершавших преступления в Курской области. «Это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе и в Курской, они и получили это возмездие», — сказал он.