Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:49, 23 апреля 2025Мир

Россия заявила о готовности привлечь США к расследованию преступлений украинцев

Россия заявила о готовности привлечь США к расследованию преступлений украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Анастасия Петрова

Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений ВСУ, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Задача заключается в обеспечении открытости расследований и судебных процессов. С 2014 года Следственный комитет России возбудил более 6,5 тысячи уголовных дел, связанных с военными преступлениями, и более 500 человек уже получили осуждение.

Эксперты полагают, что к наблюдению за расследованием преступлений, совершенных украинскими военнослужащими, могут подключиться различные государства.

Большинство преступлений произошло на территории России, что подразумевает юрисдикцию российского уголовного права. Поэтому все расследования и сопутствующие процедуры должны проводиться в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации, отметил Мирошник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о возмездии для совершавших преступления в Курской области. «Это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе и в Курской, они и получили это возмездие», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства. ФСБ считает их действия угрозой нацбезопасности

    Раскрыты подробности последнего дня Папы Римского

    Россиянам дали совет насчет популярного типа вложений

    Огромный крокодил растерзал рыбака на глазах у очевидцев

    Раскрыты контакты России и Европы по Арктике

    Развеяны популярные мифы о потере девственности

    В России увидели политическое землетрясение в Румынии накануне новых выборов президента

    Россиян предупредили о возможности приложений незаметно списывать деньги

    Россия заявила о готовности привлечь США к расследованию преступлений украинцев

    На Западе оценили защиту российской САУ «Мста-С»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости