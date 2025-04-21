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16:55, 21 апреля 2025Россия

Путин заявил о возмездии для совершавших преступления в Курской области

Путин: Совершавшие преступления в Курской области должны получить возмездие
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Те, кто совершал преступления в Курской области, должны получить возмездие. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал удар российских войск по конгресс-центру Сумского университета, где проходило награждения совершивших преступления в Курской области, а также других подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе и в Курской, они и получили это возмездие», — сказал глава государства.

Ракетная атака по конгресс-центру Сумского госуниверситета произошла 13 апреля.Тогда депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, также заявила, что удар был нанесен по скоплению бойцов ВСУ на мероприятии, где им вручались госнаграды.

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