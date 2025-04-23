Стало известно о попытках трех стран Европы убедить Украину отказаться от территорий

FT: Европа пытается убедить Зеленского в необходимости территориальных уступок

Франция, Германия и Великобритания пытаются убедить Украину согласиться на территориальные уступки. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

По данным газеты, власти трех стран, опасаясь выхода США из переговоров об урегулировании украинского конфликта, ищут компромисс, при котором Киеву придется отказаться от некоторых территорий, но он «не будет вынужден нарушать все собственные красные линии».

О каких именно территориях идет речь, в статье не уточнятся. Однако, как подчеркивает издание, Европа по-прежнему выступает против признания Крыма российским, утверждая, что это станет подрывом мирового порядка.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп не просит Украину признать Крым российским.