Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:03, 23 апреля 2025Мир

Стало известно о попытках трех стран Европы убедить Украину отказаться от территорий

FT: Европа пытается убедить Зеленского в необходимости территориальных уступок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Франция, Германия и Великобритания пытаются убедить Украину согласиться на территориальные уступки. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

По данным газеты, власти трех стран, опасаясь выхода США из переговоров об урегулировании украинского конфликта, ищут компромисс, при котором Киеву придется отказаться от некоторых территорий, но он «не будет вынужден нарушать все собственные красные линии».

О каких именно территориях идет речь, в статье не уточнятся. Однако, как подчеркивает издание, Европа по-прежнему выступает против признания Крыма российским, утверждая, что это станет подрывом мирового порядка.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп не просит Украину признать Крым российским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну». Трамп раскритиковал Зеленского из-за вреда переговорам по Украине

    Государству перешли компании бывшего вице-президента РЖД на четверть триллиона рублей

    Зеленского обвинили в срыве переговоров

    Раскрыта позиция Польши по Украине

    В российском регионе ввели режим воздушной опасности

    Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о территориях России

    Головин назвал цену обеда в Монако

    Завершено расследование растраты при создании российского планшета

    Зеленский напомнил США об одном обещании по Крыму

    Стало известно о попытках трех стран Европы убедить Украину отказаться от территорий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости