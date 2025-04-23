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00:32, 23 апреля 2025Спорт

Стало известно о решении допустить сборную России по хоккею на Олимпиаду

Агент Митьков: Сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спортивный агент Андрей Митьков в своем Telegram-канале заявил, что сборную России по хоккею допустят на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Митькову стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о допуске мужской сборной России. По его данным, речь идет о выступлении именно под российским флагом, со всеми национальными атрибутами.

Ранее в IIHF назвали срок принятия решения по участию сборной России в Олимпийских играх-2026. Там отметили, что это произойдет в апреле.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

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