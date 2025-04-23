Киселев: Киев из-за перевозки натовских боеприпасов усилил охрану ж/д станций

Киев из-за перевозки натовских боеприпасов усилил охрану железнодорожных станций на западе Украины, об этом рассказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

«Отмечается, что идет большое количество железнодорожных вагонов, пассажирских вагонов с боеприпасами и техникой натовского производства», — заявил он, отметив, что многие вагоны сопровождает вооруженная охрана.

Стало известно, что установлено дополнительное видеонаблюдение вдоль вокзала и на ветках от Мукачево до Чопа, на самих станциях усилен видеоконтроль и охрана, патрули усилена сотрудниками Нацполиции, военной комендатуры и военнослужащими сил территориальной обороны.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, готовят военную операцию на херсонском направлении.

