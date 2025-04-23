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13:42, 23 апреля 2025Спорт

Тарасова отказалась верить в домогательства тренера к 12-летней фигуристке

Тарасова: Не верю в слова о домогательствах к 12-летней фигуристке Антоновой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказалась верить в домогательства тренера Константина Медовикова к 12-летней фигуристке Дарье Антоновой. Ее цитирует РИА Новости.

«Я таких не знаю. На слово не верю», — заявила Тарасова.

Ранее о сексуальных домогательствах к девочке сообщила ее мать Татьяна Антонова. По ее словам, тренер лез фигуристке под майку, целовал в губы, трогал и кусал за грудь.

Позднее еще одна мать несовершеннолетней фигуристки из Новосибирска Юлия Хохлова заявила о домогательствах к дочери со стороны Медовикова. Тренер трогал спортсменку ниже пояса и за грудь.

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