Ценам на нефть предсказали очередное падение

МЭА: В 2025 году нефть продолжит дешеветь

Нефть может продолжить дешеветь в 2025 году. Об этом предупредил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Его процитировало Bloomberg.

Свой прогноз он обосновал тем, что объемы добычи растут, а вот спрос, как и прежде, сдерживается из-за замедляющихся темпов роста китайской экономики. Бироль подчеркнул, что МЭА видит медленный рост спроса на рынках, в основном обусловленный тем, что происходит в Китае. Поэтому, «если не будет других сюрпризов», МЭА ждет, что цены на нефть испытают дальнейшее «понижательное давление».

Издание напомнило, что в 2024 году МЭА подверглось критике со стороны американских республиканцев, так как прогнозировало падение роста мирового спроса на нефть. Тогда агентство обвинили в чрезмерном внимании к чистой энергетике.

В начале марта глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер предсказывал, что в 2025 году среднесуточные объемы потребления нефти в мире дойдут до рекордных 106,1 миллиона баррелей. Главным драйвером такой динамики тогда назвали страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В свою очередь, Бироль в 2023 году пророчил начало конца эры ископаемого топлива.