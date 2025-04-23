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12:12, 23 апреля 2025Спорт

В МОК объяснили позицию по допуску россиян на Игры-2026

В МОК заявили, что позиция по допуску россиян на Игры-2026 не изменилась
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили позицию по допуску россиян на Олимпийские игры-2026. Комментарий пресс-службы организации приводит РИА Новости.

В МОК заявили, что позиция по этому вопросу не изменилась. Отмечается, что рекомендации от 28 марта 2023 года по участию спортсменов с российским или белорусским паспортами остаются в силе. «Основываясь на этом, исполком МОК в надлежащее время примет решение о точных деталях участия нейтральных спортсменов в Олимпиаде в Милане и Кортине», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил надежду на участие российских спортсменов в Играх-2026. Турнир пройдет в феврале 2026-го Милане и Кортине‑д’Ампеццо.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе. Завоевать медали удалось только теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер в парном разряде.

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