В Одессе после взрывов начался пожар

«Страна.ua»: Несколько взрывов произошло в Одессе

В Одессе произошло несколько взрывов. Соответствующую информацию в своем Telegram-канале приводит издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Издание не уточняет, где именно прозвучали взрывы. Также неизвестно и о пострадавших. Однако сообщается, что в результате одного из взрывов в городе начался пожар. Информация о том, какой именно объект загорелся, не приводится.

Днем 22 апреля сообщалось, что в Харькове прогремело более десяти взрывов. Воздушные силы Украины сообщали о движении беспилотных летательных аппаратов ВС России в сторону Харькова.

Позднее украинский эксперт Сергей Бескрестнов заявлял, что Вооруженные силы России стали точнее бить по целям с помощью корректируемых авиационных боеприпасов.