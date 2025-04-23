В одном российском регионе упало количество разводов

Ura.ru: В Пермском крае количество разводов сократилось на 36 процентов

В одном российском регионе сократилось количество разводов. Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru.

Выяснилось, что в Пермском крае количество разводов упало на 36 процентов, при этом число браков, напротив, выросло на 15 процентов. Всего за первый квартал 2025 года в регионе развелись 1794 пары, что на 36 процентов меньше, чем с января по март прошлого года — тогда распались 2782 семьи.

«В 2025 году в регионе поженились 2822 пары против 2462 годом ранее», — следует из статистики краевого комитета ЗАГС.

В марте на Южном Урале наградили проживших вместе больше полувека 625 пар. Известно, что в конце 2024 года первые 363 южноуральские семейные пары уже получили единовременное денежное вознаграждение. Сегодня выплаты пришли еще 624 парам. Всего на выплаты супругам из областного бюджета направлено свыше 63 миллионов рублей.