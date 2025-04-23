Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:06, 23 апреля 2025Моя страна

В одном российском регионе упало количество разводов

Ura.ru: В Пермском крае количество разводов сократилось на 36 процентов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В одном российском регионе сократилось количество разводов. Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru.

Выяснилось, что в Пермском крае количество разводов упало на 36 процентов, при этом число браков, напротив, выросло на 15 процентов. Всего за первый квартал 2025 года в регионе развелись 1794 пары, что на 36 процентов меньше, чем с января по март прошлого года — тогда распались 2782 семьи.

Материалы по теме:
«Лишив меня всего, он сам все потерял» Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?
«Лишив меня всего, он сам все потерял»Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?
4 февраля 2022
«Это отличный способ накопить на квартиру» Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
«Это отличный способ накопить на квартиру»Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
3 февраля 2022

«В 2025 году в регионе поженились 2822 пары против 2462 годом ранее», — следует из статистики краевого комитета ЗАГС.

В марте на Южном Урале наградили проживших вместе больше полувека 625 пар. Известно, что в конце 2024 года первые 363 южноуральские семейные пары уже получили единовременное денежное вознаграждение. Сегодня выплаты пришли еще 624 парам. Всего на выплаты супругам из областного бюджета направлено свыше 63 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали планы США по Крыму

    Россиян предупредили об угрожающей Дагестану опасности

    В Карачаево-Черкесии обновят 85 процентов общественного транспорта

    Мощное землетрясение произошло в Стамбуле

    В Кремле выразили отношение к присутствию европейских миротворцев на Украине

    Падение сбитого над Татарстаном беспилотника сняли на видео

    Минобороны раскрыло подробности о попытке атаки ВСУ на Татарстан

    Названо количество поставленных ВС России дронов

    Молодой человек ударил ножом в шею российского полицейского

    В одном российском регионе упало количество разводов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости