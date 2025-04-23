Возбуждено дело после перестрелки автомобилиста с полицейскими в российском регионе

Глава СК запросил доклад по делу о нападении на полицейских в Дагестане

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении на полицейских в Дагестане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа») УК РФ. Бастрыкин попросил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее стало известно, что в Дербенте полицейские потребовали от автомобилиста остановиться. Однако он проигнорировал это требование и продолжил движение, переехав полицейского, после чего открыл огонь. Мужчина совершил несколько выстрелов в сторону полицейских, после чего правоохранители применили табельное оружие, открыв ответную стрельбу по нападавшему.

Пострадавшего полицейского госпитализировали, водителя спасти не удалось.