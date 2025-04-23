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09:20, 23 апреля 2025Силовые структуры

Возбуждено дело после перестрелки автомобилиста с полицейскими в российском регионе

Глава СК запросил доклад по делу о нападении на полицейских в Дагестане
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении на полицейских в Дагестане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа») УК РФ. Бастрыкин попросил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее стало известно, что в Дербенте полицейские потребовали от автомобилиста остановиться. Однако он проигнорировал это требование и продолжил движение, переехав полицейского, после чего открыл огонь. Мужчина совершил несколько выстрелов в сторону полицейских, после чего правоохранители применили табельное оружие, открыв ответную стрельбу по нападавшему.

Пострадавшего полицейского госпитализировали, водителя спасти не удалось.

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