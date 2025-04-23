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19:06, 23 апреля 2025Спорт

Журова оценила обвинения в домогательствах 12-летней фигуристки в адрес тренера

Журова: Нужно расследовать обвинения в домогательствах в адрес Медовикова
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила обвинения в домогательствах 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой в адрес тренера Константина Медовикова. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что, пока правоохранительные органы не проведут расследование, верить обвинениям нельзя. «Как бы это ни казалось странным в данной ситуации, есть презумпция невиновности», — посчитала депутат.

Ранее о сексуальных домогательствах к фигуристке сообщила ее мать Татьяна Антонова. По ее словам, тренер лез фигуристке под майку, целовал в губы, трогал и кусал за грудь.

Позднее еще одна мать несовершеннолетней фигуристки из Новосибирска Юлия Хохлова заявила о домогательствах к дочери со стороны Медовикова. Тренер трогал спортсменку ниже пояса и за грудь.

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