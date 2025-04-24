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13:31, 24 апреля 2025Спорт

Борец с Украины объяснила отказ от рукопожатия и фотографирования с россиянкой

Борец с Украины Коляденко: Никогда не пожимаю рук соперницам из России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Украинская борец вольного стиля Ирина Коляденко объяснила отказ от рукопожатия и фотографирования с россиянкой Динарой Кудаевой во время чемпионата Европы-2025. Ее слова приводит Спорт-Экспресс.

«Я никогда не пожимаю рук соперницам из этой страны. Никогда не фотографируюсь с ними на пьедесталах, не общаюсь на соревнованиях», — заявила Коляденко. Она добавила, что отрицательно относится к допуску россиян на турниры. По ее словам, представители России недостойны бороться с ними.

Украинские спортсмены регулярно отказываются от рукопожатий и совместных фото с россиянами. Подобные ситуации происходили в теннисе, художественной гимнастике и синхронном плавании.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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