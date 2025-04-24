Борец с Украины объяснила отказ от рукопожатия и фотографирования с россиянкой

Борец с Украины Коляденко: Никогда не пожимаю рук соперницам из России

Украинская борец вольного стиля Ирина Коляденко объяснила отказ от рукопожатия и фотографирования с россиянкой Динарой Кудаевой во время чемпионата Европы-2025. Ее слова приводит Спорт-Экспресс.

«Я никогда не пожимаю рук соперницам из этой страны. Никогда не фотографируюсь с ними на пьедесталах, не общаюсь на соревнованиях», — заявила Коляденко. Она добавила, что отрицательно относится к допуску россиян на турниры. По ее словам, представители России недостойны бороться с ними.

Украинские спортсмены регулярно отказываются от рукопожатий и совместных фото с россиянами. Подобные ситуации происходили в теннисе, художественной гимнастике и синхронном плавании.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.