Быстров рассказал об отказе «Спартака» продавать ему билеты на матчи

Владимир Быстров рассказал об отказе «Спартака» продавать ему билеты на матчи

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров рассказал о том, что красно-белые отказываются продавать ему билеты на домашние матчи. Об этом сообщает Sport24.

По словам экс-игрока, спартаковцы ни разу не звали его на игры. «Я пару раз пытался даже купить. Говорят: "Володь, извини, билеты закончились, лож больше нет, ничего нет вообще, никаких билетов. Можешь в фанатский сектор пойти"», — заявил Быстров.

Ближайший домашний матч «Спартак» проведет с ЦСКА в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоится 26 апреля на «Лукойл Арене» в Москве.

Быстров выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год. Из московского клуба полузащитник перешел в петербургский «Зенит».