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20:06, 24 апреля 2025Спорт

Быстров рассказал об отказе «Спартака» продавать ему билеты на матчи

Владимир Быстров рассказал об отказе «Спартака» продавать ему билеты на матчи
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров рассказал о том, что красно-белые отказываются продавать ему билеты на домашние матчи. Об этом сообщает Sport24.

По словам экс-игрока, спартаковцы ни разу не звали его на игры. «Я пару раз пытался даже купить. Говорят: "Володь, извини, билеты закончились, лож больше нет, ничего нет вообще, никаких билетов. Можешь в фанатский сектор пойти"», — заявил Быстров.

Ближайший домашний матч «Спартак» проведет с ЦСКА в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоится 26 апреля на «Лукойл Арене» в Москве.

Быстров выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год. Из московского клуба полузащитник перешел в петербургский «Зенит».

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