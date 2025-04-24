Бывшего акционера Соликамского магниевого завода объявили в международный розыск

Суд заочно арестовал экс-акционера Соликамского завода Пестрикова, он в розыске

Савеловский суд Москвы заочно арестовал бывшего мажоритарного акционера Соликамского магниевого завода Игоря Пестрикова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее судимому мужчине также вменяется фальсификация доказательств. Он объявлен в международный розыск.

Этот же суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему владельцу предприятия Петру Кондрашеву. Он будет отправлен в СИЗО на два месяца после задержания или экстрадиции в Россию.

Уголовные дела могут быть связаны с акциями завода. По предварительным данным, более 57 процентов акций перешло под управление лиц, конечным бенефициаром которых является среди прочих Кондрашев. При этом предприниматель — налоговый резидент Австрии.

Ранее ФАС России судилась с Кондрашевым. В результате в 2020 году суд по иску службы лишил предпринимателя права голоса на собрании акционеров завода. В 2021 году Генпрокуратура потребовала вернуть акции предприятия в госсобственность.