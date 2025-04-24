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18:28, 24 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего акционера Соликамского магниевого завода объявили в международный розыск

Суд заочно арестовал экс-акционера Соликамского завода Пестрикова, он в розыске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывшего владельца Соликамского магниевого завода заочно арестовали

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Савеловский суд Москвы заочно арестовал бывшего мажоритарного акционера Соликамского магниевого завода Игоря Пестрикова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее судимому мужчине также вменяется фальсификация доказательств. Он объявлен в международный розыск.

Этот же суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему владельцу предприятия Петру Кондрашеву. Он будет отправлен в СИЗО на два месяца после задержания или экстрадиции в Россию.

Уголовные дела могут быть связаны с акциями завода. По предварительным данным, более 57 процентов акций перешло под управление лиц, конечным бенефициаром которых является среди прочих Кондрашев. При этом предприниматель — налоговый резидент Австрии.

Ранее ФАС России судилась с Кондрашевым. В результате в 2020 году суд по иску службы лишил предпринимателя права голоса на собрании акционеров завода. В 2021 году Генпрокуратура потребовала вернуть акции предприятия в госсобственность.

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