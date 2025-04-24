Бывшего владельца Соликамского магниевого завода заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода

Савеловский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева по уголовному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Кондрашев будет находиться в СИЗО два месяца. Срок начнет исчисляться с момента его задержания или передачи правоохранительным органам России. Экс-владелец завода проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»).

Отмечается, что по этому делу также заочно арестован еще один фигурант — экс-мажоритарный акционер Соликамского магниевого завода Игорь Пестриков.

Уголовные дела могут быть связаны с акциями завода. По предварительным данным, более 57 процентов акций перешло под управление лиц, конечным бенефициаром которых является среди прочих Кондрашев. При этом предприниматель — налоговый резидент Австрии.

Ранее ФАС России судился с Кондрашевым. В результате в 2020 году суд по иску службы лишил предпринимателя права голоса на собрании акционеров завода. В 2021 году Генпрокуратура потребовала вернуть акции предприятия в госсобственность.