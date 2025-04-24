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15:42, 24 апреля 2025Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret раскрыла секреты красоты

Шведская модель Хоск сохраняет красоту с помощью солнцезащитного крема
Екатерина Ештокина
Эльза Хоск

Эльза Хоск. Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск раскрыла секреты красоты. Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица ответила на анонимный вопрос одной из подписчиц, которая попросила ее поделиться своей ежедневной рутиной по уходу за кожей. Бывший «ангел» Victoria's Secret призналась, что все 20 лет она боролась за качество своей кожи. Так, она уточнила, что регулярно сталкивается с высыпаниями, которые возникают у нее по сей день.

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По словам знаменитости, эксперты рекомендовали ей принимать системные ретиноиды, однако она не решилась на такое лечение. «Я думаю, что огромную роль играют стресс, гормоны и питание», — заявила она. При этом Хоск назвала солнцезащитный крем, очищающее средство из огурца холодного отжима и сыворотку с маслом морских водорослей лучшими продуктами для сохранения внешнего вида.

Ранее бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном образе. Манекенщица разместила серию снимков, на одном из которых она предстала в желтом платье, декорированном черными бантами, с многочисленными вырезами по бокам.

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