Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:13, 24 апреля 2025Ценности

Экс-избранница российского миллиардера в бикини снялась с молодым возлюбленным под водой

Модель Елена Перминова в бикини снялась с возлюбленным Тарасом Романовым
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Lena Perminova

Экс-избранница российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова в бикини снялась с молодым возлюбленным, манекенщиком Тарасом Романовым, под водой. Соответствующий ролик появился в ее Telegram-канале, который насчитывает 68,7 тысячи подписчиков.

38-летняя знаменитость поплавала с Романовым в слитном лиловом купальнике на тонких бретелях. В свою очередь, манекенщик предстал на размещенных кадрах в черных шортах. При этом пара надела маски для плавания.

Материалы по теме:
Время топать Почему женщины снова натянули ботфорты
Время топатьПочему женщины снова натянули ботфорты
26 февраля 2018
Влажные персоны Откровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
Влажные персоныОткровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
2 марта 2018

«Нашла видео, где мы с Тарасом погрузились вместе еще в Мексике. Для него это был первый опыт фридайвинга. Я опустилась на 20 метров, а он на 17! Что очень и очень круто», — написала звезда.

Ранее Перминова высказалась о финансовой стороне отношений с Лебедевым. Знаменитость заявила, что ее удивили комментарии о том, кто ее обеспечивает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

    Захарова раскритиковала породивший множество мемов фильм о Казахстане

    Россиянин получил 7 лет за кражу 14 упаковок яиц

    Boeing признал потерю китайского рынка

    Раскрыт размер пенсии ведущей «Давай поженимся!»

    Женщина расправилась с укусившей ее огромной коброй и принесла змею в больницу

    Директора российского дома-интерната задержали по делу о мошенничестве

    В России нарастили выпуск двигателей для БМП-3

    В МИД ответили на вопрос о готовности России к уступкам по Украине

    В России объяснили обсуждения в США снятия санкций с «Северного потока-2»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости