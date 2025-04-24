В ЕС появится маркировка для всех смартфонов

Для продаваемых в ЕС смартфонов введут новую маркировку с 20 июня

Европейская комиссия (ЕК) объявила о введении новой обязательной маркировки для всех продаваемых на территории Европейского союза (ЕС) смартфонов и планшетов. На это обратило внимание издание The Verge.

Маркировка напоминает этикетки, которые размещаются на коробках с бытовой техникой. Она содержит информацию об энергетической эффективности устройства, а также данные, указывающие на прочность корпуса и ремонтопригодность.

Маркировка отображает рейтинг энергоэффективности продукта по шкале от A до G, срок службы батареи и количество циклов зарядки, на которое она рассчитана, рейтинг защиты от влаги и пыли по стандарту IP, если таковой есть. Требования по маркировке вступят в силу для всех смартфонов и планшетов, продаваемых в странах ЕС с 20 июня.

Также ЕС ввела «требования к экодизайну» — минимальные стандарты для всей техники. Гаджеты должны иметь защиту от брызг воды и защиту от царапин и падений. Аккумуляторы устройств должны быть рассчитаны как минимум на 800 циклов зарядки. Производитель также обязуется поставить потребителям запасные части по запросу в течение 5-10 рабочих дней.

В конце марта в ЕК заявили, что не будут против, если американская корпорация Apple выпустит на рынок смартфон без зарядного разъема. В настоящий момент все поддерживающие проводную зарядку смартфоны должны иметь универсальный порт USB-C.