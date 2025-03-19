ЕС разрешила выпустить iPhone без портов

9to5Mac: ЕС не будет против, если Apple выпустит iPhone без зарядного порта

Евросоюз (ЕС) не будет против, если американская корпорация Apple выпустит на рынок смартфон без зарядного разъема. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа напомнили, что Apple перевела свои смартфоны с разъема Lightning на USB-C из-за требования ЕС к единому зарядному порту. Также недавно появились слухи, что компания может представить iPhone без какого-либо физического интерфейса для зарядки. Редактор 9to5Mac Бен Лавджой направил запрос в ЕС, где спросил, не нарушит ли тем самым IT-гигант закон, и получил ответ.

Пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Федерики Микколи заявила, что правила ЕС разрешают Apple продавать такие устройства на европейском рынке. Она сослалась на 13 пункт Директивы о едином зарядном устройстве, который обязывает производителя лишь устанавливать в свой гаджет порт USB-C, если какой-либо физический интерфейс запланирован. Если же в девайсе не предусмотрен никакой разъем, то специально устанавливать порт USB-C не нужно.

По мнению Лавджоя, Apple вполне может представить подобный смартфон в ближайшие годы. Редактор 9to5Mac напомнил, что Apple начала продавать iPhone с поддержкой MagSafe в 2020 году, но из-за давления ЕС ей пришлось оснастить свои устройства поддержкой еще и беспроводной зарядки Qi2.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что Apple отменила разработку рекордно тонкого смартфона iPhone 17 Air с большим дисплеем. В компании испугались, что такой аппарат можно будет легко сломать.