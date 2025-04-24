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06:31, 25 апреля 2025Спорт

Фитнес-тренер назвал способ начать бегать и не бросить

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Фитнес-тренер Евгений Мосалев назвал способ, который поможет начать заниматься бегом и не бросить это занятие. Об этом сообщает Pravda.ru.

По мнению специалиста, нужно соблюсти три условия. «Во-первых, важно понять, почему именно бег привлекает вас. Это поможет сформулировать внутреннюю мотивацию и станет мощным стимулом для продолжения занятий», — заявил Мосалев.

Вторым условием специалист назвал необходимость найти единомышленников. «Участие в группе с тренером — отличный вариант. В таких компаниях обычно есть тренеры, которые организуют тренировки, следят за правильностью выполнения упражнений и безопасностью», — добавил Мосалев.

В-третьих, тренер рекомендовал найти подходящие условия для тренировок. «Если вы предпочитаете заниматься самостоятельно, важно выбрать подходящее покрытие. Специализированные покрытия на стадионах гораздо комфортнее и безопаснее для суставов, мышц и связок, чем асфальт или бетон», — заявил Мосалев.

Ранее Мосалев назвал одно из самых сложных упражнений с собственным весом. По словам тренера, таким упражнением является берпи.

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