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16:02, 17 июля 2024Спорт

Тренер назвал одно из самых сложных упражнений с собственным весом

Фото: SOK Studio / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Евгений Мосалев назвал одно из самых сложных упражнений с собственным весом. Его цитирует NewsInfo.Ru.

По словам Мосалева, таким упражнением является берпи. Тренер объяснил, что оно не подходит новичкам. «Берпи далеко не всем рекомендовано. Тем, у кого есть проблемы с коленным или плечевым суставами или с позвоночником — грыжи, протрузии или сколиоз, не стоит выполнять это упражнение», — заявил он.

Также Мосалев раскрыл правильную технику выполнения берпи. Исходное положение — стоя. «Затем нужно выполнить приседание, после этого переход прыжком в упор лежа, отжимание, возвращаемся в положение упор присев, и из него делаем прыжок, ставя ноги врозь, а руки через стороны поднимаем, затем снова — приседание, отжимание и прыжок», — рассказал он.

Ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал берпи в числе упражнений, которые позволят эффективно тренироваться при нехватке времени. Он отметил, что новичкам упражнение может даваться тяжело, поэтому стоит стартовать с медленного выполнения.

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