Губерниев ответил пожелавшему Вяльбе ухода на пенсию норвежцу

Губерниев: Уход Вяльбе на пенсию не изменит ситуацию в российском лыжном спорте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил норвежскому журналисту Петтеру Сальтведту, который пожелал президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе ухода на пенсию. Его слова приводит Sport24.

Губерниев заявил, что отставка Вяльбе не изменит ситуацию в российском лыжном спорте, так как возвращение россиян на турниры под силу другим людям. «Лично я хотел бы пожелать Вяльбе на день рождения всего наилучшего в ее скором выходе на пенсию», — добавил он.

Ранее Сальтведт поздравил Вяльбе с днем рождения и дал ей совет уйти на пенсию. По его мнению, уход Вяльбе на пенсию не изменит российский лыжный спорт, но упростит ситуацию, когда начнется возвращение россиян на международные турниры.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. С марта 2022-го россияне не участвуют в международных соревнованиях по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.