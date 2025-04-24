Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Роман Сафиуллин
0:2
Завершен
Артур Риндеркнеш
Мадрид (м)
Анна Блинкова
2:0
Завершен
Панна Удварди
Мадрид (ж)
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Колорадо Эвеланш
Сегодня
04:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Лос-Анджелес Кингз
Сегодня
05:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
00:19, 24 апреля 2025Спорт

Губерниев ответил пожелавшему Вяльбе ухода на пенсию норвежцу

Губерниев: Уход Вяльбе на пенсию не изменит ситуацию в российском лыжном спорте
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил норвежскому журналисту Петтеру Сальтведту, который пожелал президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе ухода на пенсию. Его слова приводит Sport24.

Губерниев заявил, что отставка Вяльбе не изменит ситуацию в российском лыжном спорте, так как возвращение россиян на турниры под силу другим людям. «Лично я хотел бы пожелать Вяльбе на день рождения всего наилучшего в ее скором выходе на пенсию», — добавил он.

Ранее Сальтведт поздравил Вяльбе с днем рождения и дал ей совет уйти на пенсию. По его мнению, уход Вяльбе на пенсию не изменит российский лыжный спорт, но упростит ситуацию, когда начнется возвращение россиян на международные турниры.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. С марта 2022-го россияне не участвуют в международных соревнованиях по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине зафиксировали пуски «Калибров» и «Искандеров»

    Трамп высказался о Зеленском

    Певица Charli XCX показала голую грудь на камеру

    Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

    Трамп ушел от ответа на вопрос о встрече с Зеленским

    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    В Австралии возмутились расстрелом сотен коал

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

    Распятый мужчина упал с креста и попал в больницу

    Три двигателя китайского J-36 заметили на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости