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13:04, 22 апреля 2025Спорт

В Норвегии пожелали Вяльбе уйти на пенсию

Норвежский журналист Сальтведт пожелал главе ФЛГР Вяльбе поскорее уйти на пенсию
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт поздравил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе с днем рождения и дал ей совет. Его слова приводит Sport24.

«Лично я хотел бы пожелать Вяльбе на день рождения всего наилучшего в ее скором выходе на пенсию. Это, безусловно, будет с ее стороны самым значимым вкладом в международный лыжный спорт», — заявил Сальтведт. По его мнению, уход Вяльбе на пенсию не изменит российский лыжный спорт, но упростит ситуацию, когда начнется возвращение россиян.

Ранее Вяльбе поздравил спортивный журналист Дмитрий Губерниев. Комментатор пожелал ей спокойно встретить следующий день рождения в кругу семьи и друзей, потому что к тому моменту он будет руководить ФЛГР.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. С марта 2022-го россияне не участвуют в международных соревнованиях по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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