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14:32, 20 апреля 2025Спорт

Губерниев с иронией поздравил Вяльбе с днем рождения

Губерниев в поздравлении Вяльбе: В следующем году ФЛГР руководить буду я
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с иронией поздравил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе с днем рождения. Его слова приводит «Матч ТВ».

Журналист пожелал Вяльбе здоровья и долгих лет жизни. «Не сомневаюсь, что к следующему дню рождения Вяльбе будет жива и здорова и спокойно встретит его в кругу семьи и друзей, потому что ФЛГР буду руководить я», — заявил он.

Губерниев и ранее рассказывал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Губерниев в 2025-м стал советником министра спорта России Михаила Дегтярева на общественных началах.

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