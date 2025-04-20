Губерниев с иронией поздравил Вяльбе с днем рождения

Губерниев в поздравлении Вяльбе: В следующем году ФЛГР руководить буду я

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с иронией поздравил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе с днем рождения. Его слова приводит «Матч ТВ».

Журналист пожелал Вяльбе здоровья и долгих лет жизни. «Не сомневаюсь, что к следующему дню рождения Вяльбе будет жива и здорова и спокойно встретит его в кругу семьи и друзей, потому что ФЛГР буду руководить я», — заявил он.

Губерниев и ранее рассказывал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Губерниев в 2025-м стал советником министра спорта России Михаила Дегтярева на общественных началах.

