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23:31, 24 апреля 2025Интернет и СМИ

Ирландский журналист задал Зеленскому неудобный вопрос о Крыме

Журналист Боуз напомнил Зеленскому его слова о возвращении Крыма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз напомнил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому его слова о «возвращении Крыма» и о «победе» в конфликте с Россией. Боуз задал политику неудобный вопрос в соцсети X.

«Что случилось с "мы вернем Крым"? Что случилось с "удерживаем Бахмут (украинское название Артемовска — прим «Ленты.ру»)"? Что случилось с "мы побеждаем"?» — обратился Боуз к Зеленскому.

Журналист также поинтересовался судьбой демократии на Украине и причинами провала контрнаступления в 2023 году.

Ранее Чей Боуз рассказал о неприязни президента США Дональда Трампа к украинскому главе Владимиру Зеленскому. Журналист также выложил видео, на котором Трамп с иронией, высказываясь о конфликте на Украине, отмечает, что Зеленский «всегда ищет способ приобрести ракеты».

В марте ирландский журналист Боуз раскритиковал слова Зеленского об отсутствии туристов в Крыму и обвинил его во лжи. Он напомнил, что только в 2024 году полуостров посетили шесть миллионов туристов.

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