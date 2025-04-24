Италия начала готовиться к неизбежному давлению со стороны НАТО

Politico: ЕС и НАТО будут оказывать давление на Италию из-за расходов на оборону

Правительство Италии начало готовиться к неизбежному давлению со стороны НАТО и Европейского союза (ЕС) из-за своего плана по достижению целевого показателя расходов на оборону альянса в размере двух процентов ВВП. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Министерство финансов заявило, что к концу 2025 года Италия сможет увеличить оборонный бюджет до двух процентов ВВП, включив в них расходы на существующую инфраструктуру, а именно финансовую полицию и береговую охрану. Это позволило бы избежать увеличения расходов в абсолютном выражении (...). Но есть сомнения, что ЕС и НАТО примут этот бухгалтерский трюк, когда будут оценивать финансы Италии», — передает журнал.

Также итальянские чиновники указали на то, что Рим ожидает «неизбежного политического давления» на саммите альянса в июне, поскольку Евросоюз и военный блок «будут требовать тратить больше средств на оборону». Они добавили, что Италия будет вынуждена использовать другие бюджеты, чтобы обеспечить достаточное финансирование обороны.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах потребовать от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону. Так, сразу после возвращения в Белый дом в январе он подчеркнул, что потребует от альянса повышения военных трат до пяти процентов от ВВП.