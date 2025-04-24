Лидер «Касты» обжаловал статус иноагента в суде

Участник рэп-группы «Каста» Влади обжаловал статус иноагента в суде

Один из лидеров рэп-группы «Каста» Владислав Лешкевич (Влади) (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) обжаловал в московском суде статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Дата заседания пока не назначена. Исковое заявление рэпера поступило в суд во вторник, 22 апреля. Лешкевич был признан иноагентом в январе текущего года.

Утверждается, что причиной его внесения в реестр стало «активное создание и распространение материалов иноагентов, а также распространение ложной информации о принимаемых властями России решениях». Влади выступал против проведения спецоперации (СВО) на Украине.

Ранее песни «Касты» стали недоступны в музыкальных сервисах «Яндекс» и Apple. В Apple Music на данный момент удалены все композиции коллектива. В «Яндекс Музыке» для прослушивания доступны только записи с концертов.