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08:45, 24 апреля 2025Культура

Лидер «Касты» обжаловал статус иноагента в суде

Участник рэп-группы «Каста» Влади обжаловал статус иноагента в суде
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Один из лидеров рэп-группы «Каста» Владислав Лешкевич (Влади) (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) обжаловал в московском суде статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Дата заседания пока не назначена. Исковое заявление рэпера поступило в суд во вторник, 22 апреля. Лешкевич был признан иноагентом в январе текущего года.

Утверждается, что причиной его внесения в реестр стало «активное создание и распространение материалов иноагентов, а также распространение ложной информации о принимаемых властями России решениях». Влади выступал против проведения спецоперации (СВО) на Украине.

Ранее песни «Касты» стали недоступны в музыкальных сервисах «Яндекс» и Apple. В Apple Music на данный момент удалены все композиции коллектива. В «Яндекс Музыке» для прослушивания доступны только записи с концертов.

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