Людям с низким давлением дали четыре рекомендации

Кардиолог Васильева посоветовала при пониженном давлении употреблять больше соли

Кардиолог Ирина Васильева дала людям с низким артериальным давлением четыре рекомендации. О том, как можно повысить слишком низкое давление, она рассказала в посте, опубликованном в ее Telegram-канале.

Как отметила Васильева, при пониженном давлении необходимо пить много воды — примерно один стакан каждый час. Также врач посоветовала употреблять больше соли, поскольку для гипотоников она является не врагом, как для многих других людей, а другом.

Кроме того, по словам специалистки, важно регулярно заниматься физической активностью и наладить сон. В заключение Васильева заявила, что гипотоники живут в среднем на 10 лет дольше гипертоников в связи с минимальными сердечно-сосудистыми рисками.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас заявил, что некоторые специи нельзя сочетать с определенными лекарствами. Он порекомендовал ограничить в рационе куркуму при приеме препаратов от сахарного диабета.