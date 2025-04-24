Маск оценил критику Трампа в адрес Зеленского

Илон Маск согласился с критикой президента США Трампа в адрес Зеленского

Предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск согласился с критикой президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск положительно оценил слова главы Белого дома, который в социальной сети Truth Social написал, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

«Именно», — ответил глава DOGE на пост вице-президента США Джея Ди Вэнса, который в свою очередь опубликовал скрин сообщения Трампа.

Ранее стало известно, что Трамп разочарован ходом переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что переговорному процессу вредят высказывания Зеленского об отказе Киева признать Крым частью России.

Американский лидер также отметил, что с Зеленским куда сложнее иметь дело, чем он изначально думал. Трамп подчеркнул, что с представителями России договариваться оказалось проще, чем с Киевом.