Маск уличил Зеленского в нежелании достичь мира на Украине

Маск поддержал мнение Трампа-младшего, что Зеленский не хочет мира на Украине

Предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск поддержал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет достичь мира в республике. Изначально в этом украинского лидера уличил сын президента США Дональд Трамп — младший, американский миллиардер прокомментировал его пост в соцсети Х.

«Для тех, кто не обращал внимания. Зеленский не хочет мира», — написал ранее сын главы Белого дома о нежелании Зеленского способствовать мирному урегулированию конфликта.

«Правда», — отреагировал на слова Дональда Трампа — младшего Илон Маск.

Ранее глава DOGE согласился с критикой в адрес Зеленского со стороны президента Соединенных Штатов. Трамп в социальной сети Truth Social написал, что ситуация на Украине плачевна и ее лидеру необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.