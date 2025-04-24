Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:38, 24 апреля 2025Мир

Маск уличил Зеленского в нежелании достичь мира на Украине

Маск поддержал мнение Трампа-младшего, что Зеленский не хочет мира на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск поддержал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет достичь мира в республике. Изначально в этом украинского лидера уличил сын президента США Дональд Трамп — младший, американский миллиардер прокомментировал его пост в соцсети Х.

«Для тех, кто не обращал внимания. Зеленский не хочет мира», — написал ранее сын главы Белого дома о нежелании Зеленского способствовать мирному урегулированию конфликта.

«Правда», — отреагировал на слова Дональда Трампа — младшего Илон Маск.

Ранее глава DOGE согласился с критикой в адрес Зеленского со стороны президента Соединенных Штатов. Трамп в социальной сети Truth Social написал, что ситуация на Украине плачевна и ее лидеру необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сдача территорий в Харьковской области и проход через Днепр. США могут выдвинуть России новые требования по Украине

    Президент Хорватии высказался насчет членства Украины в ЕС

    Москвичам назвали дату возвращения тепла

    Эмили Ратаковски показала грудь в обтягивающем топе

    Рубио анонсировал новые встречи по урегулированию конфликта на Украине

    Украинские дроны атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области

    В Раде объяснили срыв переговоров Зеленским местью Трампу

    27-летний хоккеист клуба КХЛ рассказал о тяге к СССР

    Индия заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана

    На Украине опровергли скорое заключение сделки с США по недрам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости