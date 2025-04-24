Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:03, 24 апреля 2025Мир

На лице покойного Папы Римского заметили синяк

Il Messagero: На лице покойного Папы Римского Франциска заметили синяк
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Keystone Press Agency / Global Look Press

На фотографии покойного папы Римского Франциска, опубликованных Ватиканом, заметили необычную деталь. На это указали журналисты итальянского издания Il Messagero.

На левой стороне лица понтифика виден крупный синяк. Невролог Сабина Антиколи допустила, что гематома могла появиться в результате падения из-за частичного паралича, случающегося в результате инсульта.

Папы Римского Франциска не стало в понедельник, 21 апреля. Понтифик скончался на 89-м году жизни в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане.

В феврале этого года Франциск был госпитализирован с двусторонней пневмонией, он также перенес бронхоспазм. В марте ему стало лучше, что врачи назвали чудом из-за тяжелого состояния Папы Римского, однако в результате болезни он лишился возможности говорить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве начались пожары после мощных взрывов

    Российские силовики рассказали о сдаче в плен бойцов ВСУ целыми группами

    Телезвезда рассказала о неожиданных последствиях приема аналога «Оземпика»

    Популярная модель попала в объектив папарацци в откровенном боди без бюстгальтера

    Раскрыты подробности перехваченных в районе Горналя переговоров наемников

    Названа цель российского удара в Харькове

    Российский боец с товарищем больше месяца держал оборону в Тарасовке под обстрелами ВСУ

    Кондуктор автобуса оказался в центре скандала из-за секса любовников в салоне

    В Белом доме задумались о снятии санкций с «Северного потока — 2»

    Стало известно о применении ВСУ нового типа боеприпасов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости