На лице покойного Папы Римского заметили синяк

Il Messagero: На лице покойного Папы Римского Франциска заметили синяк

На фотографии покойного папы Римского Франциска, опубликованных Ватиканом, заметили необычную деталь. На это указали журналисты итальянского издания Il Messagero.

На левой стороне лица понтифика виден крупный синяк. Невролог Сабина Антиколи допустила, что гематома могла появиться в результате падения из-за частичного паралича, случающегося в результате инсульта.

Папы Римского Франциска не стало в понедельник, 21 апреля. Понтифик скончался на 89-м году жизни в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане.

В феврале этого года Франциск был госпитализирован с двусторонней пневмонией, он также перенес бронхоспазм. В марте ему стало лучше, что врачи назвали чудом из-за тяжелого состояния Папы Римского, однако в результате болезни он лишился возможности говорить.