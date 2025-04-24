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10:14, 24 апреля 2025Интернет и СМИ

Налоговая ликвидирует бизнес лишенных российского гражданства комиков

ФНС ликвидирует ИП комиков Комиссаренко и Романова, лишенных гражданства РФ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Известные стендап-комики Слава Комиссаренко и Дмитрий Романов, ранее лишенные российского гражданства, продолжали вести бизнес после своего отъезда из России. Об этом пишет Shot в Telegram.

Сообщается, что в ближайшее время Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует фирмы, оформленные на юмористов. По данным издания, у обоих комиков было ИП в сфере искусства и видеопродакшена. Юридическое лицо, принадлежащее Комиссаренко, зарегистрировано в московском районе Арбат, отмечает Shot. Компания Романова была оформлена в районе Хорошево-Мневники, говорится в сообщении.

22 апреля стало известно, что Романова и Комиссаренко лишили российского гражданства. Отмечалось, что этот шаг был предпринят по инициативе ФСБ России. По данным ведомства, действия комиков создавали угрозу национальной безопасности России. В ФСБ также подчеркнули, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск из-за обвинения в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В декабре 2024 года в Белоруссии Комиссаренко приговорили к шести годам лишения свободы заочно. Его обвинили в разжигании национальной или иной социальной вражды, клевете на президента Белоруссии и его оскорблении.

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