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16:50, 24 апреля 2025Ценности

Один из богатейших людей в мире пожалел денег на свадьбу

MSN: Миллиардер Джефф Безос пожалел денег на свадьбу с телеведущей Лорен Санчес
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: May James / Reuters

Американский миллиардер Джефф Безос пожалел денег на свадьбу с телеведущей Лорен Санчес. Об этом сообщает MSN.

Ранее в СМИ появились сообщения, что пара планирует потратить на торжество, которое пройдет в Венеции уже в июне, 500 миллионов долларов. Однако сейчас инсайдеры рассказали, что на самом деле минимальные траты на праздник составят всего 30 миллионов долларов.

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Предполагается, что один из богатейших людей в мире потратит средства на размещение 200 гостей в роскошных отелях, таких как Aman Palace, St. Regis и Gritti Palace, а также на частные такси для приглашенных и прочие непредвиденные расходы на логистику.

Свадьба одного из богатейших людей в мире, предположительно, будет проходить 24-26 июня в Венеции. Ранее стало известно, что Безос и Санчес планируют пригласить на церемонию новоизбранного президента США Дональда Трампа, экс-главного исполнительного директора Microsoft Билла Гейтса, а также телеведущую Опру Уинфри.

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