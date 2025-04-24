Омбудсмен рассказала о диалоге с избитым до судорог и потери сознания московском школьнике

Омбудсмен Ярославкая: Избитый московский школьник не хотел жаловаться на травлю

Избитый до потери сознания и судорог в школе №2120 восьмиклассник рассказал, что не хотел жаловаться на травлю со стороны обидчиков. Об этом, вспоминая разговор с подростком, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в Telegram-канале.

«Я спросила, почему он молчал, ведь это был не первый случай. Ответ по-мужски прямой: "Я думал, справлюсь сам. Я же парень. Не хотел жаловаться". Ни классному руководителю, ни родным не говорил», — написала детский омбудсмен.

Ярославская добавила, что о травле знали только друзья восьмиклассника. Ответа на вопрос, почему они за него не заступились, пострадавший мальчик дать не смог, рассказала Ярославская. После выздоровления школьник вместе с омбудсменом хочет записать подкаст о буллинге в школе и то, как с этим бороться.

Сверстники избили восьмиклассника 21 апреля. Пострадавший потерял сознание на несколько часов, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и перелом челюсти. Напавшие на мальчика были недовольны его внешним видом. Департамент образования столицы впоследствии назвал произошедшее жестоким актом насилия и сочли это недопустимым.

Напавших на ребенка арестовали и отчислили из школы. Также от должности отстранили директора образовательного учреждения. Школьник, которого избили, уже перенес операцию и идет на поправку.