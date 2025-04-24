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14:37, 24 апреля 2025Путешествия

Россиянам пообещали рейсы в Абхазию еще из нескольких отечественных городов

Посол Абхазии в Москве: NordStar начнет летать из Красноярска в Сухум
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа пообещал россиянам рейсы в аэропорт Сухума еще из нескольких российских городов. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, предполагается, что в будущем в Абхазию начнут летать самолеты из Санкт-Петербурга, а также из других крупных отечественных городов на Урале, в Сибири, Поволжье и на юге России. Уже известно, что авиакомпания NordStar получит разрешение на три полета в неделю из Красноярска в Сухум.

«Мы рассчитываем, что к разгару курортного сезона список городов с прямым сообщением существенно расширится, обеспечивая удобство путешествий и рост туризма», — указал Квициниа.

Ранее в апреле в России открылись продажи авиабилетов на рейсы в Абхазию. Первый перелет авиакомпании «ЮВТ Аэро» по маршруту Внуково — Сухум запланирован на 3 мая.

При этом МИД Абхазии обратился к Грузии с призывом отказаться от конфронтационной риторики и начать диалог. Так республика ответила на попытки Тбилиси запретить запуск прямых рейсов с Россией из недавно открывшегося аэропорта в Сухуме.

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