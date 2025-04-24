Шойгу раскрыл детали подготовки Европы к войне с Россией

Шойгу: Страны Европы хотят быть готовы к войне с Россией к 2030 году

Европа планирует быть полностью готовой к военной конфронтации с Россией к 2030 году. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

Он отметил, что сейчас в европейских странах разворачивается открытая кампания по подготовке к войне с Россией. «На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет», — указал Шойгу.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания в последнее время объединяют усилия, чтобы «противостоять как российской агрессии, так и неопределенным гарантиям безопасности со стороны Белого дома».