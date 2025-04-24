Швейцария вернула Узбекистану десятки миллионов долларов дочери первого президента страны

Узбекистану передали конфискованные в Швейцарии $95 млн Гульнары Каримовой

В казну Узбекистана возвращены 95 миллионов долларов из конфискованных в Швейцарии активов Гульнары Каримовой — старшей дочери первого президента республики Ислама Каримова. Об этом со ссылкой на замминистра экономики и финансов постсоветской страны Отабека Фозилкаримова сообщает «Интерфакс».

По словам рассказавшего о получении десятков миллионов долларов чиновника, достигнута договоренность о возврате в общей сложности 131 миллиона. Фозилкаримов уточнил, что сейчас готовится и передача Ташкенту Бельгией 108 миллионов долларов таких же средств.

Ранее стало известно, что деньги Каримовой возвращаются через Многосторонний трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030 ООН, созданный в 2022 году для возврата ее активов, конфискованных в ходе уголовного разбирательства в Швейцарии.

Гульнара Каримова была известным персонажем светской жизни Европы начала века и влиятельной персоной в Узбекистане. Еще при жизни отца ее обвинили в организации преступного сообщества, коррупции, растратах и ряде других преступлений. В 2017 году суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы. Позднее срок заменили пятилетним ограничением свободы, условия которого, по данным местных СМИ, Каримова не соблюдала. В 2019 году ее взяли под стражу.

В 2020-м Ташкентский городской суд по уголовным делам увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела. Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что с рядом зарубежных стран ведется работа по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела.