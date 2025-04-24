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12:37, 24 апреля 2025Интернет и СМИ

Европу призвали готовиться к встрече Путина и Уиткоффа

Spectator: Разрешение конфликта на Украине зависит от встречи Путина и Уиткоффа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Разрешение конфликта на Украине зависит от итогов переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом в статье для издания Spectator заявила обозреватель Лиза Хэзелдайн, которая призвала Европу готовиться к этой встрече.

«То, что в мирном плане [президента США Дональда] Трампа Украина не упоминается в каждом пункте, укрепляет представление о том, что судьба Киева является раздражающим приложением (...) для Вашингтона. (...) Многое теперь зависит от результатов встречи Уиткоффа с Путиным», — написала Хэзелдайн.

По ее словам, сейчас Европа стоит перед выбором: присоединиться к Белому дому и убедить президента Украины Владимира Зеленского принять условия американского лидера либо взять поддержку Киева в свои руки и компенсировать прекращение помощи со стороны Вашингтона.

Ранее стало известно, что Путин и Уиткофф могут встретиться в Москве 25 апреля. Предыдущие переговоры российского президента и спецпосланника американского лидера прошли 11 апреля в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что состоявшаяся встреча стала очередным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.

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