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00:07, 25 апреля 2025Спорт

Трусова показала видео первой реакции на положительный тест на беременность

Трусова показала видео своей реакции на положительный тест на беременность
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susana Vera / Reuters

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показала видео своей первой реакции на положительный тест на беременность.

В ролике спортсменка держит тест на беременность, на котором к концу видео появляются две полоски. «Неожиданный, но очень долгожданный сюрприз», — написала фигуристка.

4 апреля Трусова объявила пол будущего ребенка. Спортсменка вместе с мужем Макаром Игнатовым провели гендер-пати и сообщили, что у них должен родиться мальчик.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

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