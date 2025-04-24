Россиянка побывала в роскошном отеле Турции и пожаловалась, что он был заточен под немецких туристов. Своими наблюдениями она поделилась с автором блога «Одна в чужом городе», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации описала люксовую гостиницу Melas Lara, где отдыхала ее подруга, словами «немцам — все, русским — ничего». Туристка пожаловалась, что у приезжих из Германии там было много привилегий.

«Заселения в номер русским туристам приходится ждать до положенных 13:00, в то время как гостей из Германии заселяют сразу, как только что-то освобождается и приводится горничными в порядок», — говорится в публикации.

Более того, официанты в ресторанах и барах в первую очередь всегда обслуживали немцев, а на столиках у кровати каждый вечер им клали рахат-лукум. «Русским же туристам только остается наблюдать за турецким гостеприимством со стороны», — заключила автор.

Ранее россияне, которые хотели отметить годовщину свадьбы в отеле Турции, получили вид на стройку. Туристы впервые столкнулись с подобным за 20 лет путешествий.