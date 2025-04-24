В Екатеринбурге отец избил судью из-за оценок дочери-фигуристки

В Екатеринбурге отец избил судью после турнира из-за оценок дочери-фигуристки

Отец одной из фигуристок избил судью из-за недовольства оценками дочери на турнире. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области Владислав Уткин, слова которого приводит РИА Новости.

Инцидент произошел 23 апреля в Екатеринбурге во время тренировки. «Один из родителей решил выместить свое недовольство работой судьи Михаила Слободчикова на соревнованиях по фигурному катанию. Родителя, видимо, не устроили те оценки, которые были выставлены его дочери», — рассказал Уткин. По словам функционера, мужчина часто ведет себя неподобающим образом, может обматерить детей и арбитров.

В результате судью увезли с места избиения на скорой. Позднее пострадавший написал заявление в полицию, снял побои. Как отмечает Уткин, на данный момент с арбитром все в порядке.

Ранее несколько матерей обвинили тренера Константина Медовикова в сексуальных домогательствах к их юным дочерям-фигуристкам. По словам родительниц, он трогал девочек за грудь и допускал другие неподобающие действия по отношению к несовершеннолетним.