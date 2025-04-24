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18:08, 24 апреля 2025Бывший СССР

В МИД предупредили о дискриминации российских граждан в Молдавии

МИД России предупредил об избирательном досмотре российских граждан в Молдавии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

МИД России предупредил об избирательном досмотре российских граждан в Молдавии на таможне. Сообщение об этом было опубликовано на сайте ведомства.

МИД сообщает, что на границе российских граждан могут часами допрашивать о целях визита. Уточняется, что многим гражданам могут отказывать во въезде в республику.

«В связи с этим МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова», — пишет МИД России.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила о встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Кишиневе. По ее словам, она обсудила с ним сотрудничество Молдавии с альянсом, региональную безопасность и гибридные угрозы, включая кибератаки.

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