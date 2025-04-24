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10:48, 24 апреля 2025Интернет и СМИ

В Минцифры ответили на вопрос о запрете работы мессенджеров в России

Глава Минцифры Шадаев: Планов по запрету работы мессенджеров в России нет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Минцифры не собирается запрещать работу мессенджеров в России. Об этом высказался глава ведомства Максут Шадаев, его слова передает ТАСС.

«Таких планов нет у нас», — заявил министр, отвечая на вопрос о прекращении работы мессенджеров в качестве защиты от мошеннических действий.

Глава Минцифры подчеркнул, что задача ведомства состоит в поиске баланса между комфортом и безопасностью в использовании мессенджеров.

Ранее Шадаев сообщил, что Минцифры может отказаться от хранения данных на портале «Госуслуги». Глава ведомства отметил, что это может произойти к 2026 году.

До этого Шадаев высказался о планах отключать аккаунты россиян с почтой Google от «Госуслуг». Министр подчеркнул, что ведомство не планирует деактивировать такие профили.

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