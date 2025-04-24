В Минцифры ответили на вопрос о запрете работы мессенджеров в России

Глава Минцифры Шадаев: Планов по запрету работы мессенджеров в России нет

Минцифры не собирается запрещать работу мессенджеров в России. Об этом высказался глава ведомства Максут Шадаев, его слова передает ТАСС.

«Таких планов нет у нас», — заявил министр, отвечая на вопрос о прекращении работы мессенджеров в качестве защиты от мошеннических действий.

Глава Минцифры подчеркнул, что задача ведомства состоит в поиске баланса между комфортом и безопасностью в использовании мессенджеров.

Ранее Шадаев сообщил, что Минцифры может отказаться от хранения данных на портале «Госуслуги». Глава ведомства отметил, что это может произойти к 2026 году.

До этого Шадаев высказался о планах отключать аккаунты россиян с почтой Google от «Госуслуг». Министр подчеркнул, что ведомство не планирует деактивировать такие профили.